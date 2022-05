NY Red Bulls-DC United: duelo da Conferência Este da MLS

Duelo de equipas da Conferência Este da Major League Soccer, com um duelo entre NY Red Bulls e DC United agendado para a 1 da manhã de domingo. Frente a frente estarão o 5.º e o 11.º colocados, duas equipas que por agora estão separadas por 6 pontos.



Em melhor situação, os NY Red Bulls entram em campo com 20 pontos, mas a verdade é que nos últimos quatro jogos do campeonato não conseguiram vencer. Nesses quatro encontros, os novaiorquinos sofrerem sempre golo, ainda nesse particular tenham conseguido marcar em três dos jogos em casa.



Quanto ao DC United, não venceu nenhum dos últimos quatro jogos, um deles para a US Open Cup... precisamente com derrota diante dos NY Red Bulls. Esse jogo foi um dos em que se viram 3 ou mais golos - foi assim em sete dos últimos nove - e em que o DC United foi o primeiro conjunto a sofrer - foi assim em cinco dos últimos sete.



Quanto ao confronto direto, os Red Bulls não perderam nenhum dos últimos três jogos e marcaram sempre. Em termos de golos, note-se que apenas um dos últimos 8 jogos entre estas duas equipas teve 3 ou mais golos - curiosamente o tal da US Open Cup. Como será desta vez?

