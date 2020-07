NZ Warriors-Brisbane Broncos: em busca de uma vitória

Afundados nas posições inferiores da tabela da NRL, New Zealand Warriors e Brisbane Broncos encontram-se na manhã de sábado no Mount Smart Stadium, numa partida na qual ambas as formações vão tentar corrigir um arranque de temporada menos positivo, com apenas duas vitórias em sete jogos.



Nesse sentido, os Warriors são a equipa que chega num momento menos mau, já que venceu um dos últimos três jogos, ao passo que os Broncos vão em cinco desaires consecutivos. Na prática, depois de terem ganho os dois primeiros jogos... foi sempre a cair.



Por fim, olhar par ao confronto direto, que no ano passado deu um pouco visto empate a 18 no jogo disputado em julho. Antes, em maio, os Broncos venceram por 8-2.