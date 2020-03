NZ Warriors-Can. Raiders: râguebi australiano a todo o gás

Com o planeta a braços com a crise do coronavírus, a ação no campeonato nacional de râguebi prossegue, com os NZ Warriors a receberem na madrugada de sexta-feira a visita dos Canberra Raiders, num duelo que colocará frente a frente o último e o segundos colocados, respetivamente.



Vindo de uma vitória no arranque, o conjunto visitante procura repetir a gracinha e manter o bom arranque de época, ao passo que os anfitriões procuram dar a volta após o desaire por 20-0 na primeira partida do ano.

CÓD 145 NZ Warriors 3.53 Empate 16.52 Can. Raiders 1.2