NZ Warriors-Cronulla Sharks: equipas do meio da tabela

Os New Zealand Warriors recebem, este domingo, os Cronulla Sharks, em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato australiano de râguebi, num encontro que colocará frente a frente duas formações separadas por apenas dois pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os New Zealand Warriors posicionam-se no 13.º lugar, com 6 pontos, fruto de três vitórias e seis derrotas até ao momento para o campeonato, enquanto que os Cronulla Sharks encontram-se no 9.º posto, com 8 pontos, após somarem quatro triunfos e cinco derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, os NZ Warriors registaram duas vitórias e três derrotas, ao passo que os Cronulla Sharks somaram três triunfos e duas derrotas, dois registos algo semelhantes, mas que serviram para estabelecer a diferença pontual entre estas duas formações.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos Cronulla Sharks diante dos NZ Warriors nos últimos cinco duelos entre as duas equipas. Irá esta 'vantagem' valer de alguma coisa para esta partida?