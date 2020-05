NZ Warriors-St. George I. Dragons: arranque de ambos os conjuntos não foi o melhor

New Zealand Warriors e St. George Illawarra Dragons defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato australiano de râguebi, num encontro que irá colocar frente a frente duas formações que começaram a época desportiva com... o pé esquerdo.

Nas duas primeiras jornadas da prova, os New Zealand Warriors e os St. George Illawarra Dragons registaram duas derrotas, diante Canberra Riders e Newcastle Knights, no caso dos NW Zealand. Já os St. George I. Dragons frente aos Wests Tigers e Penrith Panthers.

Relitavamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos New Zealand Warriors com três triunfos nos últimos cinco duelos diante dos St. George Illawarra Dragons.