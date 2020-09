Oakland Raiders-New Orleans Saints: 2.ª jornada da NFL

Oakland Raiders e New Orleans Saints defrontam-se, na madrugada desta terça-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato de futebol americano (NFL), num encontro que será disputado com a presença limitada de adeptos - devido à Covid-19 - no Allegiant Stadium.

No primeiro jogo da temporada, o Oakland Raiders venceu (34-30) na visita ao estádio do Carolina Panthers, enquanto que os New Orleans Saints bateram (34-23) na receção aos Tampa Bay Buccaneers.

Nos últimos cinco jogos disputados, os Oakland Raiders registaram duas vitórias (Los Angeles Chargers e Carolina Panthers) e três derrotas (Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars e Denver Broncos), ao passo que os New Orleans Saints somaram quatro triunfos (Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos New Orleans Saints, formação que venceu quatro dos últimos cinco duelos registados frente aos Oakland Raiders.