Obradoiro CAB-Fuenlabrada: volta a ação na Liga ACB

Mais de seis meses depois, está de volta a ação na Liga ACB, com o Obradoiro CAB a receber a visita do Fuenlabrada, numa partida na qual se enfrentarão duas equipas que na temporada passada fecharam as suas fases regulares no 14.º e 17.º postos, respetivamente.



Privados do acesso ao playoff, Obradoiro e Fuenlabrada terão nesta partida o seu primeiro jogo oficial em muito tempo, algo que poderá fazer-se sentir na performance coletiva de ambas as formações, mas que também deixa os adeptos e apostadores sem grandes referências de análise.



Por outro lado, e para finalizar, de referir que o Fuenlabrada ganhou os dois jogos que disputou na época passada, sendo que nos últimos dez registou seis sucessos.