Obradoiro CAB-Valência: equipa da casa em bom momento

A viver um arranque de temporada relativamente positivo, com cinco vitórias em sete jogos, o Obradoiro CAB recebe esta terça-feira a visita do Valência, numa partida da oitava jornada da Liga ACB na qual partirá em busca da sua quarta vitória caseira consecutiva.



Do lado oposto estará um Valencia relativamente motivado pelo histórico recente, com três vitórias consecutivas, duas delas para a Euroliga, diante do Zalgiris e Zenit (este último jogo acabou por ser decidido na secretaria devido aos casos de Covid-19 nos russos).



Olhando a estatísticas, note-se que o registo pontual do Obradoiro CAB nos mostra uma capacidade média ofensiva de 81 pontos na última dezena de partidas - para uma média de 165 -, sendo de assinalar ainda o facto de em seis dos últimos sete jogos ter chegado ao descanso na frente. Quanto ao Valência, tem uma média de 76 pontos nos seus últimos jogos, mas a verdade é que a média global dos encontros também é mais baixa - de apenas 145.



Por fim, relativamente ao confronto há a destacar o equilíbrio na última meia dúzia de partidas, com três vitórias para cada lado. Curiosamente, esta última meia dúzia de encontros acabou de certa forma por travar uma tendência que se viu no passado, com onze vitórias seguidas dos valencianos entre 2012 e 2017.