OC Barcelos-Oliveirense: duelo de topo no campeonato de hóquei

Segundo e quintos na tabela, respetivamente, OC Barcelos e Oliveirense encontram-se este sábado no Minho, num encontro da 25.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins que promete emoções fortes e um jogo bastante bem disputado.



Atualmente na segunda posição, a 3 pontos do FC Porto e a 'intrometer-se' entre os grandes, o OC Barcelos chega a este jogo vindo de quatro vitórias consecutivas e numa temporada na qual perdeu apenas quatro jogos (3 no campeonato e uma na Taça 1947).



Quanto à Oliveirense, está alguns lugares abaixo, com 48 pontos - mas um jogo em atraso - e entra em campo após uma série menos boa, com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos. No total da época os de Oliveira de Azeméis perderam cinco encontros, todos no campeonato, um deles perante este mesmo OC Barcelos, por 7-4, em dezembro. Irá haver vingança?

