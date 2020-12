Odense BK-Midtjylland: líder visita o 9.º na Dinamarca

Moralizado pelo empate que conseguiu a meio da semana diante do Liverpool, ainda que o resultado não tenha impedido o adeus à Liga dos Campeões, o Midtjylland volta esta segunda-feira às lides internas, defrontando pelas 18 horas o Odense BK, numa partida da 12.ª jornada no qual terá pela frente o 9.º colocado, uma equipa que entra em campo com 14 pontos, menos 9 do que o Midtjylland, o líder da prova.



Com 23 pontos, o Midtjylland chega a este jogo numa sequência de quatro partidas sem perder no campeonato, com três vitórias e um empate no registo. Já o Odense, no mesmo período de quatro partidas ganhou apenas uma, empatou outra e perdeu duas.



No que a estatísticas diz respeito, há alguns dados distintos: no caso do Odense apenas um dos últimos seis jogos não teve pelo menos 3 golos, ao passo que no do Midtjylland esse dado foi inverso, já que apenas um os teve.



Por fim, o confronto direto dá vantagem a este último conjunto, já que não perdeu nenhum dos últimos três duelos - dois oficiais (vitória) e um empate (particular). Noutro âmbito, de notar que apenas um dos últimos cinco duelos não teve 3 golos e ambas as formações a faturar. Falando em golos, note-se que o Odense marcou sempre nesses últimos cinco encontros, ao passo que o Midtjylland ficou em branco num deles. Qual dos dados irá prevalecer?

CÓD 319 Odense BK 3.93 Empate 3.36 Midtjylland 1.6