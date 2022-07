Odense BK-Nordsjaelland: arranque de ação no campeonato dinamarquês

CÓD 188 Odense BK 1.99 Empate 3.25 Nordsjaelland 3.05

Arranca o campeonato dinamarquês, com Odense BK e Nordsjaelland a enfrentarem-se no Nature Energy Park, num duelo que colocará frente a frente o 9.º e o 10.º da fase regular da época passada (ambos com 21 pontos).Ambas as equipas disputaram três jogos de preparação antes do arranque do campeonato, com o Odense a perdê-los todos, ao passo que o Nordsjaelland entrou a ganhar e depois foi derrotado nos dois seguintes.Nas contas do confronto direto, o Odense não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos, tendo marcado sempre nos últimos oito. Falando em golos, apenas dois dos últimos sete encontros tiveram 3 ou mais no total final. Já em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram. Na época passada, em três duelos, o Odense venceu por duas vezes e no mais recente viu-se um empate.