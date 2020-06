OFI Creta-AEK Atenas: duelo em português na Grécia

Com a possibilidade de ter seis portugueses em campo - dois nos da casa e quatro nos visitantes - OFI Creta e AEK Atenas encontram-se este domingo em partida da segunda jornada da fase de apuramento do campeã da Grécia, num duelo no qual estarão frente a frente o sexto e o terceiro.



Em melhor posição, o AEK ainda luta pelo segundo lugar (está em igualdade com o Panathinaikos), entrando nesta partida vindo de uma moralizadora sequência de doze encontros seguidos sem perder. Uma fase positiva que vem, naturalmente, do pré-paragem competitiva, mas que servirá certamente de motivação para finalizar em grande.



Quanto ao OFI Creta, com 34 pontos, pouco mais pode fazer do que tentar apanhar o Aris na quinta posição, ainda que para tal tenha de vencer nesta partida e esperar que os de Salónica tropecem.



De notar que este será o terceiro jogo da temporada entre estas duas equipas, havendo por agora uma vitória para cada lado, curiosamente em dois jogos nos quais o AEK acabou sempre com dez elementos.

CÓD 183 OFI Creta 3.95 Empate 2.87 AEK Atenas 1.67