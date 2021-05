O'Higgins-Unión Española: não se esperam muitos golos

Encontro da sétima jornada do campeonato chileno, com um embate entre o O'Higgins e a Unión Española, duas equipas que entram em campo separadas por 12 posições e 7 pontos.



Em melhor posição estão os da casa, com 12 pontos fruto de 3 vitórias e 3 empates, ao passo que os visitantes têm 5 pontos e não venceram nenhum dos últimos cinco encontros. Nesses cinco encontros, refira-se, a UE foi a primeira a sofrer em quatro deles, sendo que em apenas um o resultado teve mais do que 3 golos



Em relação aos da casa, estão há sete partidas sem perder e há três sem sofrer. Por outro lado, apenas um dos últimos dez duelos que disputou teve mais do que 3 golos.



Uma estatística que, refira-se, se viu em sete dos últimos oito duelos entre estas duas fomações. No duelo mais recente, jogado em novembro, viu-se uma vitória fora de casa do O'Higgins por 2-0. Como será desta?