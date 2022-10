OK Strumica Nikob-MOK Mursa Osijek: duelo da CEV Cup

Encontro da 1.ª mão da 1.ª ronda de qualificação da CEV Cup, com os macedónios do OK Strumica Nikob a receberem a visita dos croatas do MOK Mursa Osijek.



A jogar em casa, a turma macedónia terá uma missão complicada, até porque o moral estará em baixo depois de ter caído da Champions League ao ser afastado pelo Draisma. Quanto aos crotas, entraram diretamente nesta ronda e chegam a este jogo vindos de dois triunfos nos dois jogos já disputados no campeonato esta época, ambos por 3-0.

Por Record