Olimpia Assunção-Internacional: brasileiros não querem voltar a tropeçar

Sem jogar desde finais de maio, o Olimpia Assunção volta na madrugada de sexta-feira à ação, defrontando pela 1h30 o Internacional, num encontro da 1.ª mão dos 'oitavos' da Libertadores.



Ao contrário dos paraguaios, o Inter tem jogado de forma regular, levando um total de dez partidas disputadas neste período, entre duelos do campeonato e da Taça. O problema é que, em dez jogos, o colorado venceu apenas dois, tendo perdido quatro e empatado os restantes quatro. Para mais, são já cinco os jogos seguidos sem vencer.



Em relação ao Olimpia, tendo em conta a tal paragem, note-se que os paraguaios venceram os últimos 3 jogos, mas a verdade é que têm denotado uma preocupamente fragilidade defensiva, com 14 jogos consecutivos a sofrer golos. Um registo que, refira-se, acaba por dar força à tendência de mais de 3 golos no jogo, algo que se viu em sete dos últimos oito jogos disputados pelos da capital paraguaia.



Note-se, por fim, que estas duas equipas se enfrentaram na fase de grupos, tendo o Internacional vencido ambos os duelos - 6-1 em casa e 1-0 fora de portas. Como será agora, no mata-mata?

CÓD 126 Olimp. Assunção 2.94 Empate 3.03 Internacional 2.15