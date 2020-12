Olimpia Milano-Baskonia: o segredo está em entrar a ganhar

Quinto colocado na Euroliga e em boa posição para se apurar para a fase final, o Olimpia Milano recebe esta quarta-feira a visita do Baskonia, num encontro da 15.ª jornada da prova mais importante de clubes europeia no qual terá pela frente um conjunto espanhol que é 11.º.



Com nove vitórias até ao momento na Euroliga - cinco delas nos últimos sete duelos -, os italianos entram em campo vindos também de um triunfo no plano interno, no qual reforçaram uma tendência curiosa, já que chegaram sempre ao final do primeiro tempo na frente do marcador.



Quanto ao Baskonia, em sentido inverso perdia ao intervalo em quatro dos últimos cinco encontros que disputou, sendo que em apenas dois deles conseguiu triunfar. Na prática, chegar ao descanso a perder é mesmo meio caminhado andado para sair de campo derrotado.



Aliás, a tendência de começar melhor é mesmo algo habitual nos italianos, que nos últimos cinco duelos diante do Baskonia chegaram sempre ao intervalo na frente, sendo que em quatro deles tenham mesmo conseguiodo o triunfo.



A finalizar, olhar para as pontuações, que mostram uma média de 84 pontos nos últimos dez jogos do Olimpia Milano para um total de 163 no conjunto das duas equipas, ao passo que no caso do Baskonia o registo é de 76 pontos pra 152 no total.

CÓD 275 Olimpia Milano 1.44 Empate 11.39 Baskonia 2.84