Olimpia Milano-Bayern Munique: italianos mais perto das 'meias' da Euroliga

Olimpia Milano e Bayern Munique voltam a defrontar-se esta quinta-feira, agora para o encontro da segunda mão dos quartos-de-final da Euroliga de basquetebol, uma eliminatória em que os italianos partem com a vantagem de terem vencido o primeiro duelo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Olimpia Milano registou quatro vitórias (Anadolu Efes, Sassari, Virtus Bolonha e Bayern Munique) e uma derrota (Brindisi), enquanto que o Bayern Munique somou três triunfos (Bayreuth, Barcelona e Bonn) e dois desaires (Basketball Braunschweig e Olimpia Milano).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Olimpia Milano, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Bayern Munique a levar a melhor em apenas uma ocasião.