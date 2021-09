Olimpia Milano-CSKA Moscovo: arranca a Euroliga

Aí está o arranque da sempre emotiva e competitiva Euroliga, com um duelo que promete muito espectáculo entre os italianos do Olimpia Milano e os russos do CSKA Moscovo. Afinal de contas, frente a frente estarão duas equipas que na época passada chegaram ao playoff final e que apenas caíram nas meias-finais.



Será, por isso, um reencontro depois do duelo pelo terceiro e quarto lugar do torneio disputado em maio, onde foram os italianos a levar a melhor pelo mais baixo posto do pódio, graças a um triunfo por 83-73. Mas agora a época (e história) é outra e tudo pode acontecer.



Com quatro jogos oficiais disputados esta época, os italianos venceram três e perderam um, ao passo que os russos disputaram o mesmo número de partidas, mas levam por agora um registo 100% vitorioso - que quererão ampliar neste encontro.



Olhando ao confronto direto, na época passada o Olimpia venceu dois dos três duelos que ambas as equipas disputaram. No registo pontual referente aos últimos dez duelos o balanço é de uma média total de 165 pontos, com 79 da autoria dos italianos e 86 dos russos.

CÓD 335 Olimpia Milano 2.7 Empate 14 CSKA Moscovo 1.49