Olimpia Milano-CSKA Moscovo: russos vão fechar o ano na frente

A poucas horas da entrada no último dia do ano, Olimpia Milano e CSKA Moscovo procuram despedir-se de 2020 da melhor forma, defrontando-se pelas 19h45 em solo italiano. Líder da Euroliga, com 13 vitórias em 16 jogos, os russos são claramente o alvo a abater, tendo nesta partida pela frente uma equipa italiana que leva nove vitórias e seis desaires.



Vindo de 13 vitórias consecutivas, contando também as partidas de campeonato, os russos estão num grande momento de forma, algo que têm também conseguido à base de boas entradas em jogo, já que em apenas um dos últimos dez duelos não foram a equipa que chegou ao final do primeiro parcial na frente.



Curiosamente, essa estatística também se vê do outro lado, com os mesmos nove duelos em dez a chegar ao descanso na frente, ainda que depois o registo final mostra quatro desaires, três na Euroliga e um no campeonato italiano.



A finalizar, note-se que o confronto direto é amplamente favorável aos russos, com nove partidas consecutivas a vencer. Um registo que se vê também na pontuação média nos últimos dez jogos, com 88 pontos russos em média, contra os 77 dos italianos.

CÓD 194 Olimpia Milano 2.36 Empate 10.87 CSKA Moscovo 1.61