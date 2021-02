Olimpia Milano-Maccabi Tel-Aviv: motivados pela fase interna

Com a Euroliga já a entrar na sua reta final, Olimpia Milano e Maccabi Telavive encontram-se esta quinta-feira em solo italiano, numa partida da 25.ª jornada na qual estarão frente a frente o 3.º e o 13.º.



Bem colocado na tabela, com 15 vitórias e 8 derrotas, o conjunto italiano está numa excelente posição para avançar para os playoff na zona superior (é atualmente 3.º), ainda que chegue a este jogo vindo de uma inesperadíssima derrota diante dos franceses do Asvel. Um resultado pouco esperado, que acabou por ser esquecido nos jogos seguintes, com três vitórias e título na final-8 da Liga italiana.



Quanto ao Maccabi, nesta Euroliga perdeu o último duelo que disputou, ainda que tal como os italianos tenha resultados interno para motivar, com seis vitórias consecutivas após esse desaire europeu. Um registo positivo que foi também acompanhado por boas somas pontuais, o que acaba por justificar a média de 90 pontos nos últimos 10 jogos, para um total de 166. Já no caso do Milan o registo é bem mais modesto, com 82 pontos em média na última dezena, para um total de 153.



Quanto ao confronto direto, note-se que estas duas equipas já se enfrentaram nesta época, na altura com vitória italiana após prolongamento em solo israelita. Haverá vingança?

CÓD 259 Olimpia Milano 1.56 Empate 11.12 Maccabi Tel-Aviv 2.65