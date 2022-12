Olimpia Milano-Monaco: regresso às vitórias na mira

CÓD 293 Olimpia Milano 2,05 Empate 12,5 Mónaco 1,83

Duelo de equipas em situações bem distintas na Euroliga, com o penúltimo colocado Olimpia Milano a receber esta sexta-feira a visita do Mónaco, uma equipa que entra em campo na 3.ª posição, bem dentro da zona de qualificação para o playoff - e está empatado com os outros dois primeiros colocados.Com 8 pontos, o Olimpia Milano é uma das piores equipas do campeonato, msa a verdade é que venceu na ronda passada, ao derrotar o Estrela Vermelha por 71-67. Quanto ao Mónaco, tem 20 pontos, tendo vencido 10 jogos e perdido somente 4. Ambas as equipas, refira-se, perderam no jogo do fim de semana para o respetivo campeonato.Quanto ao aspeto individual, Naz Mitrou-Long é o melhor pontuador dos italianos, com 11 de média, ao passo que Nicolo Melli é o melhor ressaltador (5,1) e Kevin Pangos o assistente de serviço (3,4). Nos franceses, Mike James é o melhor pontuador, com 17,8 pontos e 4,4 assistências de média, ao passo que Donta Hall surge como melhor ressaltador, com 4,5.Em termos históricos, há uma vitória para cada lado, ambas na temporada passada.