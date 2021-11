Olimpia Milano-Olympiacos: equipa da casa procura voltar a vencer

CÓD 352 Olimpia Milano 1.49 Empate 14.5 Olympiacos 2.7

Em jogo da 12.ª jornada da fase regular da Euroliga, Olimpia Milano e Olympiacos encontram-se esta sexta-feira em solo italiano, num duelo que colocará frente a frente o terceiro e o quinto colocados da prova máxima de clubes do basquetebol europeu.Com 8 vitórias e 3 derrotas, os italianos são a equipa mais bem colocada, ainda que cheguem a este jogo vindos de duas derrotas na prova europeia, diante do Zenit e Kazan. Esses dois desaires, refira-se, foram os únicos dos últimos nove duelos, isto incluindo partidas do campeonato transalpino. Olhando a registos, na última dezena de jogos os de Milão conseguiram uma média pontual de 78, sendo que os seus jogos tiveram no total em média 148.Quanto aos gregos, venceram o jogo mais recente, curiosamente depois de terem também eles perdidos dois encontros nesta mesma prova. Nos últimos dez duelos (contando todas as provas) têm 83 pontos de média a seu cargo e 159 no total dos encontros.Do ponto de vista individual, Shavon Shields (12,1 pontos de média), Nicolò Melli (5,5 ressaltos) e Sergio Rodríguez (4,6 assistências) são os destaques dos italianos, ao passo que do lado contrário são figuras Tyler Dorsey (12,8 pontos), Moustapha Fall (5,6 ressaltos) e Kostas Sloukas (3,5 assistências).No que ao confronto direto diz respeito, a média pontual dos últimos dez embates é de 157, com um registo de 78 em média para os italianos e 79 para os gregos. O Olimpia Milano, refira-se, chegou ao final do primeiro quarto na frente em quatro dos últimos cinco duelos, sendo que venceu em três deles.