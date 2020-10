Olimpia Milano-Real Madrid: espanhóis em desvantagem neste arranque da Euroliga

Olimpia Milano e Real Madrid defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 4.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações com arranques distintos nesta nova temporada.

À entrada para esta ronda, o Olimpia Milano posiciona-se no 8.º lugar, com duas vitórias e uma derrota, enquanto que o Real Madrid encontra-se no 15.º posto, com um triunfo e duas derrotas somadas nestas três primeiras jornadas da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficias e não oficiais, o Olimpia Milano registou quatro vitórias (Bayern, Treviso, Lyon-Villeurbanne e Trieste) e uma derrota (Olympiacos), ao passo que o Real Madrid somou três triunfos (Joventut Badalona, Gran Canaria e Khimki) e dois desaires (Baskonia e Valencia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da formação de Madrid, uma vez que somou cinco vitórias nos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.