Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas: jogo da Euroliga

Aí está mais um duelo da Euroliga, com os italianos do Olimpia Milano a receberem na tarde desta sexta feira a visita dos lituanos do Zalgiris Kaunas, num embate que colocará frente a frente o 13.º e o 7.º, respetivamente.



Em melhor posição, o Zalgiris Kaunas tem até ao momento um registo de cinco vitórias em nove jogos, ao passo que milaneses até ao momento têm apenas três vitórias, ainda que tenham disputado menos três partidas do que o adversário.



Quanto ao confronto direto, os milaneses têm ligeira vantagem no passado recente, com três vitórias nos últimos quatro jogos. No mais recente, jogado em setembro, vencaram por 88-77 fora de casa. Irá a história repetir-se agora em solo italiano?