Olimpia Milano-Zenit: equipas bem colocadas na corrida pelo playoff da Euroliga

CÓD 211 Olimpia Milano 1.65 Empate 13.5 Zenit 2.35

Em mais um jogo da Euroliga, Olimpia Milano e Zenit encontram-se esta sexta-feira em solo italiano, numa partida que colocará frente a frente duas formações colocadas na zona de playoff. Em melhor posição estão os russos, no quarto posto (os italianos são sextos), ainda que os transalpinos entrem nesta partida com menos dois encontros realizados.Com 12 vitórias e 6 derrotas, o Zenit vem de quatro triunfos consecutivos, ao passo que no mesmo período o Olimpia Milano venceu dois e perdeu outros dois encontros. No total, os italianos têm 10 vitórias e 6 desaires até ao momento nesta Euroliga.Em termos individuais, Shavon Shields é o melhor marcador dos italianos, com 12,6 pontos de média na prova, Nicolò Melli o melhor ressaltador, com 5,7 ressaltos por partida, ao passo que Sergio Rodríguez aparece como o playmaker de serviço, com uma média de 4,9 passes para cesto. Já do lado oposto, Jordan Loyd é destaque por ser o melhor pontuador (13,4) e assistente (3,7), ao passo que Mateusz Ponitka é melhor na luta das tabelas, com 5,2 ressaltos por jogo.Olhando, por fim, ao confronto direto, a média pontual nos últimos dez jogos foi de 149, com um equilibrado balanço de 74 para os italianos e 75 para os russos. Curiosamente, na primeira partida da época, jogada há mês e meio, o registo foi inferior em ambos os casos, com a vitória russa em São Petersburgo por 74-70.