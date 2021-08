Olimpija Ljubljana-Santa Clara: açorianos em vantagem

Depois da vitória por 2-0 nos Açores, o Santa Clara visita esta quinta-feira o reduto do Olimpija Ljubljana, numa partida da segunda mão da 3.ª ronda de qualificação da Conference League.



Com esse resultado na memória, as duas equipas chegam a este jogo vindos de resultados distintos nos encontros internos, já que os eslovenos reagiram da melhor forma ao desaire nos Açores, ao ganharem por 2-1 no campeonato, ao passo que o Santa Clara acabou derrotado pelo Tondela por claros 3-0.



Ainda assim, note-se que há alguns dados a ter em conta, como o facto do Olimpija Ljubljana levar cinco jogos a sofrer e também o do Santa Clara ter sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis duelos - no único em que não o fez... perdeu.

