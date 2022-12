Oliveirense-Arouca: arouquenses ainda sonham com o apuramento para os 'quartos'

Oliveirense e Arouca defrontam-se na noite de sábado, a partir das 20:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Taça da Liga portuguesa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com ambições distintas à entrada para este jogo até porque uma delas já está impedida de avançar na prova.

À entrada para esta ronda, a Oliveirense posiciona-se no quarto lugar do Grupo G, com dois pontos em três jogos e um saldo de dois golos marcados e três sofridos, enquanto que o Arouca se encontra no terceiro posto, também com dois pontos e um saldo de dois golos marcados e dois sofridos, após somar dois empates, mas com apenas dois jogos realizados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a Oliveirense registou três empates (Académico de Viseu, Feirense e Santa Clara) e duas derrotas (Estrela da Amadora e Leixões), ao passo que o Arouca somou dois triunfos (Vizela e Gil Vicente), dois empates (Feirense e Leixões) e um desaire (Rio Ave).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Arouca, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com a Oliveirense a levar a melhor em apenas um dos outros dois embates realizados durante esse mesmo período.