Oliveirense-CAB Madeira: jogo da sexta ronda do campeonato de basquetebol

Encontro da sexta jornada do campeonato nacional de basquetebol, com a Oliveirense a receber este sábado a visita do CAB Madeira, num duelo que colocará frente a frente o terceiro e o nono colocados, respetivamente.



Com 8 pontos, a Oliveirense venceu três e perdeu dois jogos, tendo no mais recente sido batida pelo FC Porto por 91-63 - a outra derrota foi com o Sporting. Já o CAB Madeira tem 6 pontos, fruto de um triunfo e quatro desaires, dois deles diante de grandes, frente ao FC Porto e Benfica.



Em termos de confronto direto, na época passada houve duas vitórias para cada lado, o que mostra um historial de equilíbrio a ter em conta. Pelo menos nos triunfos, já que na pontuação média, olhando aos últimos dez jogos, a Oliveirense tem 79 pontos e o CAB fica-se pelos 73.

Por Record