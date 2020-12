Oliveirense-Cova da Piedade: equipas à procura de pontos

Oliveirense e Cova da Piedade defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga SABSEG, num encontro que colocará frente a frente duas formações com alguma dificuldade em vencer jogos nos últimos encontros disputados.

À entrada para esta ronda, a Oliveirense posiciona-se no 17.º e penúltimo lugar da prova, com 9 pontos, fruto de duas vitórias, três empates e seis derrotas, enquanto que o Cova da Piedade encontra-se no 12.º posto, com 14 pontos, após somar quatro triunfos, dois empates e seis derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a Oliveirense registou um empate (Mafra) e quatro derrotas (Académica de Coimbra, Estoril, Paços de Ferreira e Arouca), ao passo que o Cova da Piedade somou um triunfo (Varzim), um empate (Feirense) e três derrotas (Benfica B, Moreirense e Penafiel).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Oliveirense, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, sendo que o Cova da Piedade somou um triunfo nos três restantes encontros.