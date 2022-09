Oliveirense-SC Tomar: arranca o campeonato nacional de hóquei

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aí está o arranque do campeonato de hóquei em patins para Oliveirense e SC Tomar, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que na temporada passada acabaram em 4.º e 8.º na fase regular e que curiosamente caíram nos quartos-de-final do playoff. Estas duas equipas já competiram oficialmente esta temporada, na Elite Cup, prova na qual a Oliveirense foi quarta e os de Tomar quintos.



Em termos de confronto direto, a Oliveirense tem clara vantagem, com 14 vitórias contra 2 dos de Tomar. Há também ampla vantagem nos golos, com 72 marcados pelos de Oliveira de Azeméis e 41 pelo Sp. Tomar.



Na época passada houve três triunfos da Oliveirense: no campeonato, por 4-2 em casa e 4-3 fora; e ainda 2-1 fora de portas para a Taça de Portugal.

Por Record