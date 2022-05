Olympiacos-Anadolu Efes: arranca a final four da Euroliga

CÓD 298 Olympiacos 2.25 Empate 12.5 Anadolu Efes 1.72

Arranca esta quinta-feira a final four do playoff da Euroliga, com um embate que promete a abrir as hostilidades. Em Belgrado, na Stark Arena, estarão em confronto o Olympiacos e o campeão em título Anadolu Efes.Segundo na fase regular, com 38 pontos, o Olympiacos chegou a esta ronda depois de deixar pelo caminho nos 'quartos' o Monaco, numa série que foi resolvida ao quinto encontro. A formação grega, refira-se, tem em Konstantinos Sloukas a sua principal figura, com 14,8 pontos e 3,8 assistências de média até ao momento no playoff.Quanto aos turcos, foram apenas sextos na fase regular e nos 'quartos' deixaram pelo caminho o Olimpia Milano, numa série com quatro jogos. Vasilije Micic, com 18,5 pontos, foi o elemento em destaque nesses quatro encontros, sendo que a outra figura a ter em conta nos campeões é Shane Larkin.Estas duas equipas já se enfrentaram por duas vezes esta época, com o balanço a ser de um triunfo para cada lado. Os turcos ganharam em casa por 88-69 em novembro, tendo posteriormente perdido na Grécia por 87-85 numa partida apenas resolvida no prolongamento.