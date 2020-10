Olympiacos-Anadolu Efes: jogo da Euroliga

Aí está mais uma partida da Euroliga, no caso da sexta jornada da prova, com os gregos do Olympiacos a receberem no Pireu a visita dos turcos do Anadolu Efes, num duelo que colocará frente a frente o sexto e o 14.º colocados, respetivamente.



Com três vitórias em cinco jogos, os gregos chegam a esta partida moralizados, ainda que curiosamente tenham sofrido uma derrota no jogo mais recente. Um desaire inesperado, em casa do Bayern Munique, que travou uma série positiva de seis vitórias seguidas (incluíndo jogos internos). Por outro lado, note-se que o Olympiacos tem uma média pontual de 80 pontos nos últimos dez jogos, para uma média total das suas últimas 10 partidas de 155.



Quanto aos turcos, estão globalmente a fazer uma boa temporada, contando nas últimas dez partidas com seis vitórias, duas delas de forma consecutiva. No que a estatísticas diz respeito, há a referir que os turcos venceram o primeiro período em seis dos últimos sete duelos e a primeira parte em quatro dos últimos cinco. Têm uma média de 84 pontos nas últimas dez partidas, nas quais em total se registaram 158.



A finalizar, note-se que o confronto direto tem sido favorável ao Anadolu Efes no passado recente, com três vitórias consecutivas. No que a pontos diz respeito, a média é de 153 na última dezena de partidas, com vantagem dos gregos: 77 contra 76.