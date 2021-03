Olympiacos-Arsenal: Pedro Martins com tarefa árdua em casa

Olympiacos, de Pedro Martins, e Arsenal defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com rendimentos semelhantes nas últimas partidas realizadas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Olympiacos registou duas vitórias (Volos e Lamia), dois empates (ambas diante do Aris) e uma derrota (PSV), enquanto que o Arsenal somou dois triunfos (Benfica e Leicester), dois empates (Benfica e Burnley) e uma derrota (Manchester City).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da formação grega, uma vez que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Arsenal a levar a melhor nos dois restantes embates.