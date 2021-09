Olympiacos-Baskonia: encontro da ronda de abertura da Euroliga

Encontro da primeira jornada da fase regular da Euroliga, com o Olympiacos a receber esta sexta-feira a visita do Baskonia, numa partida na qual se enfrentarão duas equipas que estão a viver um arranque de época a nível interno relativamente positivo.



Os gregos, com apenas dois duelos disputados, venceram ambos (da Taça da Grécia), ao passo que os espanhóis ganharam dois dos três que disputaram, ambos para a Liga ACB. Curiosamente, a única derrota foi no mais recente, disputado no domingo.



No que ao confronto direto diz respeito, na época passada o conjunto espanhol venceu ambos os jogos, conseguindo marcar sempre pelo menos 90 pontos.

CÓD 339 Olympiacos 1.44 Empate 15 Baskonia 2.85