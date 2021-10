Olympiacos BC-Real Madrid: embate de titãs na Euroliga

Encontro da segunda jornada da Euroliga, com um embate de titãs entre Olympiacos e Real Madrid, duas equipas que normalmente jogam para chegar bem longe na prova. Ambas venceram nas rondas inaugurais, pelo que esse registo positivo e perfeito irá cair para uma delas.



Os gregos têm quatro jogos oficiais disputados esta época e venceram sempre, com a particularidade de ao final do primeiro quarto já estarem na frente. Do ponto de vista pontual marcaram 362 (média de 90,5 por jogo) e sofreram 250 (média de 62,5).



Quanto ao Real Madrid, tem sete partidas oficiais disputadas e venceu todas, incluindo duas na Supertaça espanhola, que lhe valeram a conquista da prova. Do ponto de vista pontual os merengues têm 562 marcados (80,3 por jogo) e 488 sofridos (69,7 de média).



Em relação ao confronto direto, o Real Madrid venceu os últimos quatro encontros entre estas duas equipas, sendo que a nível pontual, nas contas da última dezena de jogos, houve uma média de 159 pontos, com o Real a ter vantagem neste particular, com 82 de média.

CÓD 193 Olympiacos 2.1 Empate 13 Real Madrid 1.79