Olympiacos-Bolonha: duelo da 12.ª jornada da Euroliga

Encontro da 12.ª jornada da fase regular da Euroliga, com os gregos do Olympiacos a receberem esta sexta-feira a visita do Bolonha, num duelo entre o 5.º e o 14.º colocados, respetivamente.Com 7 vitórias e 4 derrotas, o Olympiacos está mais bem colocado na tabela e está numa fase bem mais positiva, com três vitórias nos últimos cinco jogos desta prova. Já o Bolonha tem a estatística inversa, com 4 vitórias e 7 derrotas no total, sendo que nos últimos cinco venceu dois e perdeu três - estes últimos de forma consecutiva.Com Aleksandar Vezenkov como grande figura, mercê da média de 19,9 pontos e 8,2 ressaltos por jogo nesta prova, o Olympiacos tem uma média pontual nos últimos dez jogos (em todas as provas) de 87. Quanto ao Bolonha, tem Iffe Lundberg a grande força ofensiva, ainda que com apenas 11,6 pontos de média. Os italianos têm uma média de 83 pontos por jogo nos últimos dez.Por fim, referir que este será o primeiro jogo da história entre estas duas equipas.