Olympiacos-CSKA Moscovo: duelo de equipas da metade superior da Euroliga

CÓD 218 Olympiacos 1.86 Empate 13 CSKA Moscovo 2.05

Encontro da metade superior da tabela na Euroliga, com o Olympiacos a receber a visita do CSKA Moscovo, numa partida que colocará frente a frente o terceiro e o sétimo colocados, respetivamente.Com 12 vitórias e 5 derrotas, os gregos entram em campo vindos de três triunfos consecutivos na prova continental, ao passo que os russos, com um registo toal de 10 vitórias e 7 desaires, nos últimos três encontros venceram apenas um.Olhando ao registo global, de todas as provas, os gregos levam cinco vitórias seguidas e nove jogos consecutivos em que ao intervalo estavam na frente. Conseguiram nos últimos 10 jogos uma média de 91 pontos, sendo que os seus jogos no total tiveram em média 163. Quanto ao CSKA, apontou em média 83 e no total viram-se 157.Em relação ao confronto direto, os russos levam quatro vitórias seguidas e nos últimos cinco encontros ao intervalo estiveram sempre na frente. Em termos pontuais o registo médio na última dezena de jogos é de 157, com o Olympiacos a ser responsável por 77 e os russos por 80.