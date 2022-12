Olympiacos-Estrela Vermelha: gregos e sérvios em confronto

CÓD 288 Olympiacos 1,18 Empate 18,5 Est. Vermelha 4,85

Com a fase regular da Euroliga a chegar ao seu ponto intermédio, Olympiacos e Estrela Vermelha encontram-se esta quinta-feira em solo grego, numa partida da 15.ª jornada que colocará em confronto o 4.º e o 10.º colocados, respetivamente.Com 18 pontos, os helénicos têm 9 vitórias e 5 derrotas no seu registo, isto numa caminhada na qual têm tido Sasha Vezenkov (19,6 pontos e 7,3 ressaltos) e Kostas Sloukas (6,7 assistências) como destaques. Quanto aos sérvios, têm 7 vitórias e 7 derrotas, tendo em Luca Vildoza (14,5 pontos e 4,2 assistências) e Filip Petrusev (4,6 ressaltos) os jogadores como melhor média na prova.Em termos de confronto direto, a média pontual é de 148 nos últimos dez jogos, com o Olympiacos a ter 77 do seu lado e 71 para o Estrela Vermelha. Na época passada o Estrela Vermelha venceu os últimos dois jogos, curiosamente com o registo pontual a ser superior aos tais 148.