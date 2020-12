Olympiacos-FC Porto: cumprir calendário de olho nos milhões

Já apurado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões - mas sem chances de se chegar ao primeiro posto do Grupo C -, o FC Porto visita esta quarta-feira o reduto dos gregos do Olympiacos numa partida na qual jogará somente o orgulho e também a possibilidade de reforçar o seu encaixe financeiro em caso de triunfo.



Um cenário totalmente distinto dos helénicos, que entram nesta partida com a possibilidade de seguirem para a Liga Europa, necessitando para tal de pelo menos fazer o mesmo resultado que o Marselha diante do Manchester CIty. Os gregos até poderiam entrar em campo já com a vida resolvida, mas a derrota que sofreram na semana passada em Marselha adiou tudo para esta partida diante dos dragões.



Sem Mathieu Valbuena, Ahmed Hassan Mahgoub e Mohamed Dräger, Pedro Martins deverá apostar nesta partida em José Sá e Rúben Semedo na sua equipa titular, procurando com a ajuda desta dupla travar uma sequência de quatro jogos seguidos a sofrer golos.



Quanto ao FC Porto, que ainda tem Pepe em dúvida, chega a este jogo vindo de sete partidas sem perder, numa sequência na qual venceu seis e empatou um - perante o Manchester City, na semana passada. Uma sequência onde se destacam também outros dados, nomeadamente o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco e de apenas num se terem visto mais do que 3 golos. Foi precisamente no duelo mais recente, diante do Tondela, com uma vitória arrancada a ferros por 4-3.



A finalizar, note-se que no Dragão o FC Porto bateu há mês e meio este mesmo Olympiacos por 2-0.

