Olympiacos-Fenerbahçe: reservado um duelo 'quente' na Euroliga de basquetebol

Olympiacos e Fenerbahçe têm reservado, para esta quinta-feira, um duelo 'quente' em jogo a contar para a 17.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro em que as duas formações encontram-se num momento 'pouco conseguido' em termos de resultados.



A formação grega posiciona-se, atualmente, na 12.ª posição na tabela classificativa, com seis triunfos (um deles obtido no tempo-extra) e dez derrotas (duas delas em OT - overtime, em inglês), contabilizando um total de 1273 pontos concretizados, contra 1308 sofridos.



Por outro lado, o conjunto turco é 15.º classificado, com cinco vitórias (uma delas em OT) e onze derrotas (uma delas obtida durante o tempo-extra), contabilizando um total de 1229 pontos concluídos, contra 1287 sofridos.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para a ligeira superioridade do Fenerbahçe, com três triunfos contra dois do Olympiacos. De notar ainda que ambas as equipas só venceram um dos seus últimos cinco jogos realizados para a prova.