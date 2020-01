Olympiacos-Khimki Moscovo: duelo da Euroliga

Com 13 partidas já disputadas na fase regular da Euroliga, Olympiacos e Khimki Moscovo encontram-se esta quarta-feira em solo grego, numa partida na qual estarão frente a frente o 11.º e o 7.º colocados, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto russo chega a esta partida no primeiro posto da VTB United League, apenas com vitórias conquistadas, ainda que na Euroliga o cenário seja algo distinto, especialmente nos últimos cinco jogos, onde acumulou quatro derrotas e uma vitória - curiosamente no último duelo.



Quanto aos helénicos, nos últimos cinco jogos de Euroliga conseguiram duas vitórias, ainda que os duelos mais recentes tenham terminado em desaires. O primeiro com o rival Panathinaikos e o segundo com o Real Madrid...

CÓD 251 Olympiacos 1.59 Empate 10.87 Khimki Moscovo 2.4