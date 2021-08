Olympiacos-Ludogorets: Pedro Martins tenta garantir vantagem

Olympiacos e Ludogorets defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um bom momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Olympiacos registou quatro vitórias (Universidade Craiova, Aris Salónica e Neftci Baku - por duas vezes) e um empate (Ufa), enquanto que o Ludogorets somou quatro triunfos (CSKA Sofia, Lokomotiv Plovdiv, Mura e CSKA 1948 Sofia) e um empate (Mura).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de as duas equipas terem empatado no único duelo entre as duas formações.