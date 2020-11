Olympiacos-Manchester City: ingleses na Grécia para carimbar apuramento

Com três vitórias em outros tantos jogos, o Olympiacos tenta esta quarta-feira deixar já arrumada a questão do apuramento para os oitavos-de-final da Champions, isto numa partida na qual terá pela frente um Olympiacos que procurará surpreender para se manter também ele na corrida pela passagem à ronda seguinte.



Os citizens chegam a este jogo vindos de uma derrota diante do Tottenham, uma equipa que tal como este Olympiacos é orientada por um treinador português. Uma mera coincidência a apontar relativamente a um confronto que em teoria será encarado pelos ingleses com favoritismo, até por causa da vitória conseguida há três semanas em solo inglês, num confortável 3-0.



Para piorar a situação do Olympiacos, Pedro Martins terá quatro baixas a resolver (Mathieu Valbuena, Youssef El-Arabi, Ahmed Hassan Mahgoub e Vasilis Sourlis), isto para lá das três dúvidas que ainda tem, em torno de José Holebas, Rúben Vinagre e Bruma. Do lado oposto, Guardiola tem dores de cabeça, mas apenas no que a dúvidas diz respeito, já Oleksandr Zinchenko, Benjamin Mendy, Fernandinho e Nathan Aké serão incógnitas até à hora da partida.