Olympiacos-Marselha: duelo de treinadores portugueses

Jogo com forte presença portuguesa, e com especial interesse para o FC Porto, com o Olympiacos a receber em Atenas a visita do Marselha, numa partida do Grupo C da Champions que colocará frente a frente Pedro Martins e André Villas-Boas e no qual haverá também jogadores lusos em campo do lado dos helénicos.



Com José Sá e Rúben Semedo à espreita da titularidade, o conjunto grego chega a este jogo vindo de sete jogos seguidos sem perder, tendo em cinco deles sido mesmo a primeira equipa a marcar. Falando em golos, note-se que os comandados de Pedro Martins nesse período marcaram 13 golos e sofreram somente 1.



Um registo bem interessante que poderá ser ampliado neste embate diante de um Marselha que, apesar de não perder há quatro partidas e estar perto do topo na Ligue 1 - é 6.º, com 12 pontos, e totaliza 3 vitórias, 3 empates e uma derrota até ao momento -, vai já em cinco jogos seguidos a sofrer.



Por fim, de notar que este será o terceiro jogo entre estas duas equipas, uma vez mais na fase de grupos da Champions, depois do duplo confronto de 2011/12, na altura com uma vitória para cada lado, sempre fora de casa e por 1-0. Como será ao terceiro?

CÓD 116 Olympiacos 2.36 Empate 3.22 Marselha 3.12