Olympiacos-Mónaco: dia de decisões na Euroliga

Hora de decisões na série entre Olympiacos e Monaco, com a disputa do quinto jogo dos quartos-de-final da Euroliga, que definirá qual das duas equipas encontrará o campeão em título Anadolu Efes nas 'meias'.



A atuar em casa, o Olympiacos terá em teoria a vantagem de ter o público do seu lado, mas a verdade é que há duas semanas foi ali, em Atenas, que perdeu o jogo 2 (por claríssimos 96-72) e deixou as contas do apuramento em suspenso. Acabaria depois por compensar na semana passada, ao ganhar um dos dois jogos disputados no principado.



Olhando aos registos de todas as provas, o Olympiacos tem uma média pontual de 81 nos últimos dez jogos (para um total médio de 154), ao passo que o Monaco conseguiu uma média de 86 pontos, para um registo total de 164 pontos.



Em termos individuais, no lado helénico a referência é Konstantinos Sloukas, com 14,8 pontos de média neste playoff, ao passo que Aleksandar Vezenkov surge como melhor ressaltador (6,5 em média) e Thomas Walkup no capítulo das assistências (3,8 por jogo). Do lado oposto, Mike James é a figura, com o melhor índice de pontos (16) e de assistências (4,8). Nos ressaltos o destaque é Donta Hall, com 5 por jogo em média.

