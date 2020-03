Olympiacos-Panathinaikos: encontro de rivais em Atenas

Encontro da 27.ª jornada da Euroliga, com o Olympiacos a receber a visita do Panathinaikos, num duelo da mais importante prova de clubes europeia de basquetebol no qual estarão frente a frente o 11.º e o 6.º, respetivamente.



Com 14 vitórias e 12 derrotas até ao momento, o conjunto visitante entra em campo na sequência de dois desaires, ambos ante equipas espanholas, e com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros, ao passo que o Olympiacos, por seu turno perdeu no mais recente, mas nos últimos venceu três, todos disputados no seu Peace And Friendship Stadium.



De notar que este será o primeiro encontro entre estas duas formações na presente temporada, isto depois da vitória após prolongamento do Pana na primeira volta desta Euroliga, por 99-93.