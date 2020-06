Olympiacos-Panathinaikos: equipa de Pedro Martins procura dar mais um passo rumo ao título

Comandado por Pedro Martins e com vários portugueses no seu plantel, o Olympiacos pode este domingo ficar ainda mais perto do já anunciado título grego, quando pelas 19h30 receber a visita do Panathinaikos, uma equipa que chega a este jogo no quarto posto da fase de apuramento do campeão, com menos 26 pontos do que o adversário desta partida.



Líder incontestável na tabela, com 72 pontos, o Olympiacos chega a este jogo ainda sem qualquer derrota na prova, algo que tentará ampliar neste embate, no qual terá pela frente um conjunto perante o qual não perde há cinco jogos - sempre a marcar golos. Na retoma, refira-se, os de Pedro Martins venceram os dois jogos disputados, incluindo uma vitória fora de casa diante do PAOK, há duas semanas, por 1-0.



Quanto ao Panathinaikos, com João Nunes em campo, empatou os dois jogos que disputou na retoma do campeonato, sendo que muito provavelmente com esses resultados deitou a perder a chance de se aproximar do pódio, onde mora o PAOK com 53 pontos - mais 7 do que o Pana.



Refira-se que este será o terceiro jogo da temporada entre estas duas equipas, tendo o Olympiacos vencido o mais recente, por 1-0. No outro, disputado em casa do Panathinaikos, o resultado ficou num empate a um.

CÓD 238 Olympiacos 1.43 Empate 3.31 Panathinaikos 5.04