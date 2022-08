Olympiacos-Slovan Bratislava: gregos iniciam nova era sem Pedro Martins

CÓD 162 Olympiacos 1.36 Empate 4.15 Slo. Bratislava 6.5

Depois de ter sido inesperadamente goleado e afastado da Liga dos Campeões, o Olympiacos inicia agora uma nova aventura europeia, agora na Liga Europa, com a disputa da 3.ª pré-eliminatória diante dos eslovacos do Slovan Bratislava.Com novo treinador, o espanhol Carlos Corberán, a equipa de João Carvalho e Tiquinho Soares procura colocar para trás das costas esse resultado menos positivo, defrontando também uma equipa que caiu da Champions. No caso, os de Bratislava foram afastados pelo Ferencvaros, isto pese embora até terem ganho por 2-1 fora de casa. O problema foi a segunda mão, com a goleada por 4-1 sofrida no seu reduto.As similaridades acabam aí, já que ao contrário do Olympiacos, que apenas tem dois jogos oficiais feitos esta época, o Slovan tem sete duelos disputados, nos quais conseguiu quatro vitórias e um empate. Nos outros dois... perdeu.Estas duas equipas defrontaram-se na época passada e curiosamente nas mesmas eliminatórias prévias. Na altura avançou o Olympiacos, depois de ter ganho por 3-0 em casa - nas egunda mão houve empate a dois.