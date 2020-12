Olympiacos-Valência: gregos enfrentam adversário de boa memória

Encontro da 14.ª jornada da Euroliga, com os espanhóis do Valencia a visitarem a Grécia para defrontar o Olympiacos, num embate que colocará frente a frente o 9.º e o 5.º colocados da tabela da prova mais importante do basquetebol europeu.



Com 8 vitórias e 5 derrotas, o Valencia é a equipa em melhor posição, ainda que os gregos até tenham uma partida em atraso, com sete vitórias e cinco desaires até ao momento.



Ambas as equipas entram em campo vindas de duas vitórias, sendo que no caso dos espanhóis um desses triunfos foi para o campeonato, ao contrário dos gregos, que nessas duas vitórias têm apenas duelos da Euroliga, diante do Estrela Vermelha e Barcelona.



Quanto a estatísticas, o Olympiacos marcou em média 82 pontos nos seus últimos dez jogos, ao passo que o Valencia tem uma média de 85. No que a pontuação total diz respeito, o Olympiacos viu os seus jogos chegarem aos 164 pontos, contra os 169 dos espanhóis.



Em relação ao confronto direto, o Olympiacos vai em oito vitórias consecutivas, com uma média pontual de 81, contra 72 dos espanhóis. A nível de pontuação total, o registo médio é de 152 pontos.

CÓD 366 Olympiacos 1.6 Empate 10.87 Valência 2.38