Olympiacos-Wolverhampton: duelo em português

Sem equipas portuguesas entre as formações ainda na Liga Europa, Olympiacos e Wolverhampton serão palco do encontro mais português destes oitavos-de-final, num duelo no qual se enfrentarão duas formações comandadas por técnicos lusos e com vários jogadores nacionais nos seus elencos.



Primeiro colocado na Liga grega, o Olympiacos entra em campo na sequência de um afastamento da Taça da Grécia, isto numa temporada na qual os resultados negativos são raros - na verdade são seis as derrotas até ao momento, cinco delas para as provas europeias. Ainda assim, em jeito de aviso, lembre-se que na última ronda pelo caminho ficou o Arsenal, derrotado no Emirates há duas semanas por 2-1.



Quanto ao Wolves, entra em campo no sexto posto da Premier League, com os postos europeus ali ao lado, vindo de um empate desapontante diante do Brighton, que se seguiu a uma moralizadora vitória sobre o Tottenham. No caminho até estes 'oitavos' os de Nuno Espírito Santo deixaram pelo caminho o Espanyol, numa eliminatória na qual resolveram a questão na primeira mão, ao vencer no Molineux por 4-0.



No que a jogadores diz respeito, o Olympiacos voltará a contar com Rúben Semedo, sendo que há a destacar uma ausência por lesão em cada equipa: Soudani nos gregos; Jonny nos ingleses.

